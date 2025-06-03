DIN 913 / ISO 4026 Винт установочный купить по оптовым ценам в Санкт-Петербурге - ТДМ-Нева
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Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 32, БЦ "Радиус"

DIN 913 / ISO 4026 Винт установочный

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Фото Наименование Наличие Стоимость за единицу В упаковке Кол-во (шт.)
DIN913/ISO4026 M4*4 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ * В наличии
(117900 шт.)
0.38 ₽
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DIN913/ISO4026 M4*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ * В наличии
(44550 шт.)
0.58 ₽
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DIN913/ISO4026 M6*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(37560 шт.)
0.74 ₽
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DIN913/ISO4026 M5*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(31165 шт.)
0.50 ₽
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DIN913/ISO4026 M6*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(30825 шт.)
0.62 ₽
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DIN913/ISO4026 M8*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(20545 шт.)
1.56 ₽
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DIN913/ISO4026 M8*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(15155 шт.)
2.86 ₽
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DIN913/ISO4026 M5*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2 В наличии
(11700 шт.)
1.28 ₽ 1.09 ₽
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DIN913/ISO4026 M6*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(11038 шт.)
1.32 ₽
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DIN913/ISO4026 M8*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(9505 шт.)
1.74 ₽
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DIN913/ISO4026 M8*20 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ * В наличии
(5755 шт.)
3.18 ₽
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DIN913/ISO4026 M12*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ * В наличии
(5400 шт.)
5.74 ₽
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DIN913/ISO4026 M8*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ * В наличии
(5200 шт.)
2.58 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(4125 шт.)
3.12 ₽
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DIN913/ISO4026 M5*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ В наличии
(4100 шт.)
1.50 ₽
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DIN913/ISO4026 M8*30 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ * В наличии
(3890 шт.)
5.38 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(3075 шт.)
3.62 ₽
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DIN913/ISO4026 M16*20 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(3050 шт.)
20.66 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ * В наличии
(2814 шт.)
2.54 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*25 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А2 * В наличии
(2700 шт.)
28.48 ₽
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DIN913/ISO4026 M12*25 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ * В наличии
(1800 шт.)
9.56 ₽
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DIN913/ISO4026 M6*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК * В наличии
(840 шт.)
2.20 ₽
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DIN913/ISO4026 M8*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК * В наличии
(811 шт.)
4.20 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК * В наличии
(395 шт.)
15.12 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК * В наличии
(390 шт.)
12.02 ₽
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DIN913/ISO4026 M3*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2 (50шт) В наличии
(300 шт.)
1.66 ₽ 1.41 ₽
50 шт
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DIN913/ISO4026 M8*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2. В наличии
(198 шт.)
9.22 ₽ 7.84 ₽
25 шт
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DIN913/ISO4026 M4*4 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2. В наличии
(150 шт.)
0.96 ₽ 0.82 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ (200шт) В наличии
(100 шт.)
4.44 ₽ 3.77 ₽
200 шт
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DIN913/ISO4026 M4*40 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ В наличии
(100 шт.)
22.70 ₽ 19.29 ₽
- +
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DIN913/ISO4026 M4*4 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
0.38 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M4*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
0.58 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M6*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
0.74 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M5*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
0.50 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M6*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
0.62 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M8*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
1.56 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M8*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
2.86 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M5*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2
В наличии
Стоимость за единицу
1.28 ₽ 1.09 ₽
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DIN913/ISO4026 M6*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
1.32 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M8*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
1.74 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M8*20 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
3.18 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M12*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
5.74 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M8*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
2.58 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M10*12 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
3.12 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M5*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ
В наличии
Стоимость за единицу
1.50 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M8*30 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
5.38 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M10*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
3.62 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M16*20 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
20.66 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M10*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
2.54 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M10*25 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А2 *
В наличии
Стоимость за единицу
28.48 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M12*25 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45Н СТАЛЬ *
В наличии
Стоимость за единицу
9.56 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M6*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК *
В наличии
Стоимость за единицу
2.20 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M8*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК *
В наличии
Стоимость за единицу
4.20 ₽
- +
DIN913/ISO4026 M10*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК *
В наличии
Стоимость за единицу
15.12 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*10 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H ЦИНК *
В наличии
Стоимость за единицу
12.02 ₽
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DIN913/ISO4026 M3*6 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2 (50шт)
В наличии
Стоимость за единицу
1.66 ₽ 1.41 ₽
В упаковке50 шт
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DIN913/ISO4026 M8*16 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2.
В наличии
Стоимость за единицу
9.22 ₽ 7.84 ₽
В упаковке25 шт
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DIN913/ISO4026 M4*4 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ НЕРЖ.А1/А2.
В наличии
Стоимость за единицу
0.96 ₽ 0.82 ₽
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DIN913/ISO4026 M10*8 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ (200шт)
В наличии
Стоимость за единицу
4.44 ₽ 3.77 ₽
В упаковке200 шт
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DIN913/ISO4026 M4*40 ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ 45H СТАЛЬ
В наличии
Стоимость за единицу
22.70 ₽ 19.29 ₽
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